Si vota in Provincia: fair play tra Lombardi e Calzone I due avversari insieme al seggio

Fair play tra Calzone e Lombardi: i due candidati alla presidenza della Provincia di Benevento si trovano insieme al PalaTedeschi, si stringono in un abbraccio dopo il voto che li vede avversari.

Diversi nonostante il caldo gli amministratori che sfilano nel Palazzetto. Una sfida difficile e probabilmente impossibile per il sindaco di Reino, candidato in quota centrosinistra che ha sollevato la questione dello spopolamento: “Se diventassi presidente convocherei le forze sociali per un progetto di svolta rispetto a quanto fatto fino ad ora. C'è necessità di mettere insieme le forze che vogliono bene a questa Provincia e insieme trovare le forme per svoltare andando a vedere le criticità, territorio per territorio per impedire alle persone di andare via. Non sono solo Fortore e Alto Sannio ad essere destinati alla desertificazione. Benevento città ha usato comuni come serbatoio per incrementare la popolazione, ma ora i serbatoi sono finiti e anche Benevento perde abitanti. Ora la città deve fare da motore per tutta la Provincia”.



E su De Luca, che fu definito Borbone in conferenza stampa: “Non ce l'ho con De Luca, voglio evidenziare i problemi della Provincia, uno tra questi è quello di accettare dalla classe dirigente praticamente tutto. Non abbiamo la capacità di proporre e accettiamo tutto: piano rifiuti, diga Campolattaro, questioni sanitarie”.

E Lombardi: “In questi mesi abbiamo risolto anche problemi enormi: abbiamo definito il ciclo rifiuti, va a definizione il discorso Diga che darà servizio di potabilizzazione al Fortore, la questione della mobilità che è fondamentale e l'edilizia scolastica visto che i nostri istituti sono datati e vanno messi in sicurezza”.