Mastelliani a raccolta: "Nostri candidati in uninominali e plurinominali" Agostinelli: "Non escludiamo intese intelligenti, ma pronti a correre anche da soli"

Noi di Centro ci sarà, sia negli uninominali che nei plurinominali in Campania, con propri candidati. E' la sintesi della mail inviata dal segretario provinciale di Noi di Centro, Carmine Agostinelli, presumibilmente indirizzata a iscritti e simpatizzanti visti i toni: " Il partito che ho l’onore di rappresentare nel Sannio, partendo proprio dalla provincia di Benevento e dalla Campania, candiderà propri rappresentanti sia nei collegi uninominali, Camera e Senato, che nei collegi plurinominali.

Non escludiamo intese intelligenti, ma, in assenza di un’alleanza politica seria e rispettosa, che metta al centro le istanze dei territori, siamo pronti a correre anche soli alle elezioni politiche del 25 settembre. Ognuno di noi dovrà sentirsi impegnato in prima persona, e non è escluso che lo sia davvero, a sostegno di una battaglia per il presidio e la salvaguardia delle nostre esigenze territoriali. Nei prossimi giorni inizieremo con la raccolta delle firme.

Riscaldate i motori, amici miei… in un modo o nell’altro saremo in campo ed ancora una volta lo faremo spendendo tutte le nostre energie!"