De Giovanni e Zazo cittadini onorari di Benevento, ok dal consiglio Approvazione all'unanimità, cerimonia a fine agosto

“Due personalità eccellenti per le quali volevamo un riconoscimento importante”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella commenta l'approvazione da parte del Consiglio comunale, riunito questa mattina, della concessione della cittadinanza onoraria all'ambasciatore italiano a Kiev, Pierfrancesco Zazo e allo scrittore e drammaturgo Maurizio De Giovanni.

Riconoscimenti approvati all'unanimità e subito dopo la votazione in aula, il sindaco ha comunicato a entrambi l'esito e concordato la celebrazione, per la fine di agosto, di una cerimonia ufficiale con la consegna di una pergamena.

“De Giovanni – ha dichiarato Mastella – è legato a Benevento per i suoi nonni, sono lieto che questo riconoscimento arrivi anche dopo le sue ultime difficoltà di salute e mi ha assicurato che, nonostante l'annullamento dei suoi impegni sarebbe stato con noi per questo momento speciale”.

Dell'ambasciatore Pierfrancesco Zazo invece Mastella ha dichiarato “Si è distinto per il suo comportamento eroico in questo terribile momento per l'Ucraina. E' nato a Benevento e suo zio, Alfredo, è stato una personalità importante per la cultura della nostra città”.

Il sindaco, poi, a margine del consiglio ha pure ribadito la possibilità di coinvolgere lo scrittore Maurizio De Giovanni nelle prossime attività culturali di Benevento, legate in particolare alla riapertura, dopo decenni, del Teatro Comunale che è fissata al 16 settembre. “Mi piacerebbe contare su importanti personalità del mondo culturale – ha detto Mastella – ma voglio che il teatro viva anche dell'energia artistica dei talenti locali: dalla danza alla musica coinvolgeremo tutti”.



Sempre nella seduta tenutasi questa mattina l’assise consiliare ha approvato la modifica degli articoli 5 e 38 della statuto della società Asia Benevento Spa (19 voti favorevoli e 7 contrari) e l’affidamento in concessione in house del servizio strumentale relativo alle attività di controllo dell’esercizio e manutenzione degli impianti termici sul territorio comunale in favore dell’Asia Benevento Spa (19 voti favorevoli e 6 contrari).