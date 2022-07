Agostinelli: "Vinciamo al centro e contro tutti" Il segretario provinciale: "Ennesima vittoria contro destra e sinistra"

Agostinelli, segretario provinciale di Noi di Centro, torna a intervenire dopo l'elezione di Nino Lombardi: "I risultati sono stati al di là di ogni aspettativa. Abbiamo eletto Nino Lombardi presidente della Provincia di Benevento con il 72,63% dei consensi.

Non solo si vince al centro, ma vince il centro contro tutti. Vince Mastella sia contro un centro destra non pervenuto, sia contro il PD locale perennemente accecato da uno storico odio nei suoi confronti ed ancorato a sterili e futili personalismi.

Vince Nino Lombardi, il suo equilibrio e la sua capacità di rappresentare e garantire i vari ambiti territoriali sanniti.

Vince “noi Di Centro” e la sua consolidata, nutrita e capace rete di sindaci e amministratori locali.

È la nostra vittoria. La vittoria di tutti. L’ennesima!

Ad ottobre abbiamo vinto le amministrative al comune di Benevento: al centro, contro centro destra e centro sinistra.

A dicembre abbiamo eletto il maggior numero di consiglieri provinciali: al centro!

A febbraio abbiamo eletto per la prima volta un sannita, come coordinatore del distretto idrico: al centro!

A marzo abbiamo eletto 12 consiglieri su 12 all’ATO rifiuti: al centro!

A giugno, le amministrative con percentuali bulgare: al centro!

Ieri abbiamo eletto Nino Lombardi presidente con percentuali altrettanto bulgare: al centro!

Ci aspettano le politiche, il prossimo 25 settembre ed il Sannio sarà nuovamente protagonista: al centro!

Grazie di cuore a tutti per quanto è stato fatto fino ad oggi e per quanto, sono certo, continuerete a fare!

Ringrazio di cuore tutto gli amici di partito, in primis il nostro leader Clemente Mastella, la Sen. Sandra Lonardo e l’On. Gino Abbate. Ringrazio tutti i sindaci e gli amministratori sanniti. Ringrazio affettuosamente Antonio Di Maria per l’encomiabile lavoro svolto alla Provincia e per aver fortemente sostenuto Nino, senza se e senza ma.

Ringrazio anticipatamente Nino per quanto di buono sono certo farà e gli rinnovo gli auguri più sinceri, a nome mio personale ed a nome dell’intera segreteria provinciale".