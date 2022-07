Provincia, Pagliarulo e Parente (Acli): buon lavoro al presidente Lombardi "Facciamo nostro il suo invito a proseguire lungo il percorso di unità e condivisione"

“Siamo felici della scelta da parte degli amministratori sanniti, che hanno inteso premiare la persona di Nino Lombardi". Così la presidente provinciale delle Acli di Benevento, Maria Giovanna Pagliarulo e il presidente regionale delle Acli, Filiberto Parente, che in una nota si congratulano con Nino Lombardi per la "sua netta affermazione al voto esprimendo al neopresidente della Provincia".

"Negli anni trascorsi - ricordano - da sindaco di Faicchio e da consigliere provinciale, nonché negli ultimi mesi di reggenza alla Rocca dei Rettori, egli si è

contraddistinto per la passione e il talento, dimostrando di tenere, senza distinzione alcuna, al bene della nostra comunità. In tal senso, in qualità di ente del Terzo Settore, facciamo nostro il suo invito a proseguire lungo il percorso di unità e condivisione già avviato con la sua presidenza”.