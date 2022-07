Candidature: sarà un agosto caldo nel Sannio Al lavoro per nomi e liste

Altro che caldo: sarà un mese caldissimo agosto dal punta di vista politico. Con le elezioni alle porte, ci sono da comporre e consegnare le liste col contorno di una campagna elettorale “stile balneare”.

Partita difficilissima nel Sannio visti gli effetti della riforma, bandiera del Movimento Cinque Stelle, con cui è stato ridotto il numero di parlamentari: per intenderci, immaginare di ritrovarsi con una deputazione sannita di 6 rappresentanti, come accaduto nell'ultimo caso, è pura utopia...realistica invece la possibilità che nessuno salga sul treno Benevento – Roma.

Chiaro che tale evenienza si proverà a scongiurare però.

E dunque: scalpitano i mastelliani, forti anche del consenso che sul territorio sannita è ai massimi, ma la partita è tutt'altro che facile specie se Noi di Centro andasse da sola, eventualità più volte bollata come possibile dal leader Mastella.

Una corsa che inevitabilmente (se avvenisse in solitaria) finirebbe per toglier voti al centrosinistra, favorendo un centrodestra che, stando ai sondaggi, potrebbe avere una buona occasione: scalpitano Rubano per Forza Italia, ma ci sono anche Matera per Fratelli d'Italia e Bocchino della Lega che pure ha rivendicato il diritto di indicare un candidato per l'uninominale.

Nel Pd si saprà di più dopo l'assemblea provinciale di domani che dovrebbe fornire al commissario regionale Boccia una rosa di disponibilità alla candidatura: di certo tra queste ci sarà quella di Del Basso De Caro, deputato uscente ed ex sottosegretario, disponibile sarebbe anche Mino Mortaruolo, consigliere regionale, così come nomi caldi potrebbero essere quello di Antonella Pepe, presidente provinciale dem e di Angela Ianaro, ex Cinque Stelle poi transitata nel Pd.

Da valutare cosa accadrà nel Movimento Cinque Stelle, dove le uscenti sono due, Sabrina Ricciardi e Danila De Lucia, e che partita giocherà l'altro deputato sannita uscente, Pasquale Maglione che ha lasciato il Movimento Cinque Stelle seguendo Di Maio.