Forza Italia: Mastella? Mai nel centrodestra Non c'è spazio per chi ha insultato Salvini, Meloni e Berlusconi

“Mastella? Mai nel centrodestra. Si metta l'anima in pace Mastella. Il centrodestra in Campania ha cambiato rotta".

Così, in una nota, Francesco Maria Rubano, Vice Coordinatore regionale e Commissario Provinciale di Forza Italia.

"Non c'è spazio per il vecchio - prosegue -, non c'è spazio per chi ha insultato in tutti questi anni Salvini, Meloni e Berlusconi” dichiara il Coordinamento provinciale di Forza Italia Benevento.