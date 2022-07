I mastelliani: "Forza Italia? Altri nel centrodestra ci hanno cercato" "Non abbiamo chiesto nulla a nessuno e ci misureremo sul campo"

“Andremo avanti con la nostra forza territoriale, con i tanti candidati autorevoli che hanno aderito all’invito di Mastella. Domani partirà la raccolta firme per rappresentare alle prossime elezioni una speranza per i tanti elettori che si sentono traditi da una classe dirigente parlamentare debole e autoreferenziale. Per cui non abbiamo chiesto nulla a nessuno, siamo una forza politica che si misurerà sul campo, come abbiamo già fatto alle regionali, alle comunali e alle provinciali, ottenendo vittorie straordinarie”. Così in una nota la segreteria provinciale di Noi Di Centro a proposito del comunicato di Forza Italia. “Per la verità sono altri autorevoli amici che conoscendo il radicamento territoriale di Mastella e di Noi Di Centro hanno immaginato di poter rafforzare l’area moderata aprendo una discussione con alcuni dirigenti del nostro partito ma noi forti dei nostri valori, delle nostre idee e del nostro consenso procederemo per la nostra strada”, conclude la nota dei dirigenti del partito di Mastella.