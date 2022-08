Covid: altri 255 contagi in 24 ore in provincia di Benevento Situazione tuttavia in miglioramento rispetto alle scorse settimane

Ancora 255 contagi n 24 ore nel Sannio, che resta una delle Province con più casi covid come testimoniato anche dalla Gimbe.

Tuttavia pur restando tra le zone d'Italia con il maggior numero di casi in rapporto agli abitanti, anche in provincia di Benevento la situazione covid pare in miglioramento, come evidenzia il calo della pressione sul San Pio, che nei giorni scorsi era arrivato di nuovo a quota 40 ricoverati nei reparti dedicati alla cura del virus, e come evidenziava la stessa associazione fotografando un calo di circa 100 casi per 100mila abitanti a settimana.