Candidature PD: De Caro c'è, sorpresa Moretti Indicazioni della federazione provinciale: per uninominale Camera il leader di Civico 22

In corso l'assemblea provinciale PD all'Una Hotel Il Molino per comunicare le indicazioni relative alle candidature alle prossime elezioni politiche.

Confermata la disponibilità di De Caro, già indicato dalla federazione irpina. Sorpresa Moretti:

Indicazioni:

1) Del Basso De Caro uninominale senato anche riconferma in plurinominale utile elettiva

2) per collegio uninominale camera Angelo Moretti

Disponibilità poi per plurinominale

1) Angela Ianaro

2) Filomena Laudato

3)Diego Ruggiero

4) Antonella Pepe

Parziale disponibilità di Vito Fusco

Auspicio alleanza ampia di centrosinistra evitando pericolo di aggregazione con liste locali simbolo di peggiore trasformismo

Disponibilità già comunicata anche da parte di Mino Mortaruolo a commissario Boccia: "Piena disponibilità in momento così complicato come data in passato: tutti dobbiamo sentirci a disposizione in prima linea"