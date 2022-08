Futuridea: si presenta il libro del presidente Nardone "Bene primario: ritorno alla terra e possibile evoluzione sostenibile dei sistemi agricoli"

Sono diversi gli appuntamenti nel mese di agosto di Futuridea con la presentazione del libro del Presidente Carmine Nardone, edito da IDEAS, “Bene primario: ritorno alla terra e possibile evoluzione sostenibile dei sistemi agricoli e alimentari’. Incontri in programma in diversi centri sanniti da dove sarà lanciato anche il messaggio forte del Presidente Nardone ‘Terra. Non Guerra’, per sottolineare l’importanza dell’agricoltura e della questione alimentare in un mondo devastato da guerre, povertà crescenti e pandemie.

Si parte venerdì 5 agosto in piazza Roma a Cusano Mutri, alle ore 19:00, Un momento culturale che rientra nel progetto Borghi della Lettura “La Biblioteca animata: Letteratura, Cinema e Territorio” con il patrocinio del Comune di Cusano Mutri e della Regione Campania. Interverranno Carmine Nardone, autore e Ordinario dell’Accademia dei Georgofili; Antonio Casazza, presidente provinciale di Confagricoltura; Luigi Esposito del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzione animali dell’Università Federico II di Napoli; Mario Festa di Ru.De.Ri – Associazione Promozione Sociale. Introduce e modera Vincenzo Di Biase, Consigliere comunale alla Cultura del Comune di Cusano Mutri. Al termine, alle ore 21.00, ci sarà la proiezione del film ‘La fattoria dei nostri sogni’. Introduzione al film e moderazione del dibattito post proiezione a cura di Antonio Vitelli.

Un altro appuntamento di presentazione del libro di Carmine Nardone, “Bene primario” sarà il 9 agosto alle ore 18:30 a Guardia Sanframondi all’interno dell’evento Vinalia presso la chiesa dell’Ave Gratia Plena. Con l’autore interverrà Titina Pigna, responsabile comitato Vinalia e modererà Sandro Tacinelli giornalista.

Non solo Sannio, ma il Presidente Nardone parteciperà anche ad altri eventi nelle province del Mezzogiorno che saranno ufficializzate nei prossimi giorni.