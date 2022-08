Mastella: "Famiglie a basso reddito non pagheranno trasporto scolastico" Il sindaco e l'assessore al Bilancio: "Per Isee fino a 12mila euro servizio gratis"

Il sindaco, Clemente Mastella e l’assessore all’istruzione, Maria Carmela Serluca, in considerazione del periodo di difficoltà economica, al fine di agevolare le famiglie con studenti che si avvalgono del servizio di trasporto scolastico per l’A.S. 2022/2023, rendono noto che oggi è stata approvata in giunta una delibera con cui si stabilisce che le famiglie con un ISEE fino a € 12.000,00 saranno esonerati completamente dal pagamento del servizio e quelli con Isee da 12.001,00 a € 21.000,00 pagheranno la metà