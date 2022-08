Martusciello commissario regionale FI,Rubano: "Garanzia di successo" "Sensibilità e dedizione all'ascolto dei territori: si apre grande stagione"

“La nomina dell’On. Fulvio Martusciello e’ per noi Amministratori e militanti campani una garanzia e una vittoria. La sua sensibilità politica e la dedizione con la quale ascolta il territorio sono la premessa per rafforzare la crescita di Forza Italia in Campania. A lui le felicitazioni più sentite a nome anche del coordinamento provinciale sannita. Si apre una nuova stagione di successi.” - Così in una nota il Commissario Provinciale di Benevento, Francesco Maria Rubano.