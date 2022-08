Regione inserisce il Fortore nei perimetri delle Aree interne Mortaruolo: Ora l'invio degli atti per l’avvio della fase di confronto con Comitato nazionale

Che il Fortore non fosse inserito nelle Aree interne della Campania in più occasioni era apparso un controsenso, un errore di perimetrazione per le aree interne. Fatto sta che questa mattina la Giunta regionale ha finalmente approvato un provvedimento che di fatto classifica il Fortore come area interna. A darne notizia è il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo: “La Giunta regionale della Campania, nella seduta che si è conclusa poco fa, ha approvato il provvedimento con il quale ha individuato il Fortore quale ulteriore area interna della Campania e ne ha validato la perimetrazione ai fini dell'invio degli atti per l’avvio della fase di confronto con il Comitato nazionale Aree Interne. È una importante notizia per il nostro Sannio per la quale ringrazio vivamente il Presidente De Luca ed è il frutto di una fruttuosa sinergia tra gli amministratori locali, la Comunità Montana del Fortore e la Regione Campania” ha concluso l'esponente sannita del Pd in Regione e vicepresidente della Commissione Turismo, Lavoro e Attività Produttive della Campania.