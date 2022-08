Fortore in strategia aree interne, Agostinelli: "Risultato importante" Il sindaco di San Bartolomeo: "Grazie a Regione, Carfagna, Accrocca e Mastella"

"Un ringraziamento all’intera Giunta Regionale della Campania per aver individuato il nostro Fortore come ulteriore "area interna" nell’ambito della SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne)".

A sostenerlo è Carmine Agostinelli, segretario provinciale “noi Di Centro - Mastella” e sindaco di San Bartolomeo in Galdo,

"La Regione ha approvato la perimetrazione (coincidente con il territorio della Comunità Montana del Fortore) ed inviato gli atti per l’avvio della fase di confronto con il Comitato Nazionale Aree Interne, presso il Ministero per il Sud.

Un ringraziamento altrettanto accorato al Ministro per il Sud, Mara Carfagna, a S.E. l’arcivescovo di Benevento, Mons. Felice Accrocca, ai consiglieri regionali sanniti ed al nostro leader Clemente Mastella, per averne perorato la causa con la Presidenza della Regione Campania.

Quando gli interessi dei territori prevalgono sugli interessi di parte, i risultati non possono che essere lusinghieri".