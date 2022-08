Ente idrico: ok in Giunta alla separazione tra Sannio e Irpinia Damiano: "Grande risultato". Mastella: "Acqua sannita ora è realtà"

Ok in Giunta Regionale della Campania alla suddivisione del distretto idrico Calore - Irpino in due ambiti distrettuali coincidenti con le province di Benevento ed Avellino.

La Giunta ha così dato seguito alla decisione del consiglio di distretto Calore - Irpino dello scorso luglio, con cui si era approvata all'unanimità la proposta di divisione.

Un ok salutato come un "grandissimo risultato" dal coordinatore dell'Ente Idrico Calore Irpino Franco Damiano, che ha ringraziato "Clemente Mastella, che ha favorito questo risultato che è un'opportunità per i nostri territori e per tutti i sindaci del distretto".

Anche Mastella esulta: "L'Ato acqua sannita è realtà. La Giunta regionale ha approvato la delibera che scinde Benevento da Avellino. Un altro impegno mantenuto grazie a Noi Di Centro". Così il leader di Noi Di Centro e sindaco di Benevento, Clemente Mastella. "La gestione autonoma del sistema idrico è stato un nostro cavallo di battaglia che oggi si concretizza. Ovviamente non lasceremo al proprio destino l'Alto Calore e con gli amici di Avellino lavoreremo affinché la società possa continuare la propria attività", conclude l'onorevole Mastella.

Nei prossimi 30 giorni prevista la ricostituzione dei distretti e dei relativi organi.