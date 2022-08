Mastella: "Bisogna essere più generosi: non si fa politica guardandosi ombelico" Il sindaco: "Calenda, Bonelli, Fratoianni dicono sempre "il mio programma": non si fa così"

Clemente Mastella, sindaco di Benevento ha offerto in un'intervista a "Il Messaggero" la visione sull'evoluzione degli accordi tra partiti in vista delle elezioni proprie del 25 settembre. Come quella sul Partito Democratico, al centro degli accordi e dei confronti tra varie forze negli ultimi giorni: "Tutti devono essere più generosi con tutti, perché non sa fa politica solo guardando il proprio ombelico. Ognuno dice: il mio programma qui, il mio programma li. . . Questa è un'espressione che non bisogna usare mai. Ma vedo che Calenda, Fratoianni, Bonelli non fanno altro. Ma quale tuo programma! Il programma, anche se eterogeneo, pieno di diversità e perfino di apparenti contraddizioni, gonfio di formule lessicali vaghe e furbe per nascondere le differenze, deve essere un programma comune. Poi a Benevento , già sono diventato sindaco della mia città andando contro la destra e la sinistra. Ci sono persone che la corsa solitaria la possono fare perché hanno il coraggio di farla. Se poi non vengo eletto, pazienza".