Trotta, il Comune: liquidate le spettanze Mastella e Ambrosone: sempre vicino ai dipendenti

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l’Assessore ai trasporti Luigi Ambrosone comunicano che, la Società Trotta Bus Service, ha provveduto a corrispondere le retribuzioni, ai dipendenti del trasporto pubblico locale di Benevento, del mese di luglio ivi compreso la 14° mensilità con circa una settimana di ritardo.

L’amministrazione del sindaco Mastella, da sempre, è vicino ai dipendenti e segue le vicende del trasporto pubblico locale con molta attenzione ed efficienza in risposta a coloro che, ancora oggi, nonostante avessero prodotto la peggiore condizione amministrativa nella storia del trasporto pubblico con il fallimento AMTS, addirittura, manifestano solidarietà ai dipendenti. Dall’amministrazione Mastella, oltre alla tantissima solidarietà ai dipendenti per il fallimento AMTS, anche tantissima fattività e risoluzione dei gravi danni irreversibili subiti dal trasporto pubblico locale che per anni è stato gestito, dagli stessi, senza un minimo di programmazione, pianificazione e competenza.