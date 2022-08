Perifano: "Stipendi pagati? Mastella fa miracoli: anche lampioni si illuminano" Il leader di Apb ironico: "E addirittura l'acqua continua a scorrere dai rubinetti"

Con pungente ironia Luigi Diego Perifano commenta via social la notizia del pagamento degli stipendi ai dipendenti Trotta: "Accogliamo con vivo compiacimento il fervore con cui il nostro Sindaco ha comunicato alla stampa che,grazie al suo costante impegno, sono stati pagati gli stipendi ai dipendenti degli autobus urbani.Si tratta di una notizia straordinaria, di un evento frutto di una favorevole congiunzione astrale, siccome non sta scritto da nessuna parte che i lavoratori, oltre a lavorare, debbano anche essere regolarmente pagati: che questo invece avvenga nella nostra Città deve essere motivo di particolare orgoglio! Un segno indiscutibile del progresso vertiginoso che la sorte benigna ci ha regalato negli ultimi anni! Che poi, addirittura, il pagamento degli stipendi debba avvenire ogni fine mese, beh questo, sia consentito rimarcarlo, non è che il risultato di avanzate politiche sociali che solo a Benevento, grazie a chi ci amministra, è stato possibile realizzare. Per non parlare dell’acqua che continua a scorrere dai rubinetti e dei lampioni che all’improvviso si illuminano quando fa buio".