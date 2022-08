Palladino: "Rifacimento manto stradale in contrada San Chirico ottimo risultato" "Bene Provincia, ma ora intervenire lungo salita Pezzapiana con marciapiedi e limitatori velocità"

"Il rifacimento del manto stradale in via Dei Liguri Bebiani (salita Pezzapiana) e di alcune parti viarie di c.da S. Chirico da parte della Provincia di Benevento, proprietaria della strada, rappresenta un ottimo risultato perché tali tratti di viabilità erano gravemente dissestati. Tuttavia, nel ringraziare l'ente, ora è opportuno intervenire lungo la salita Pezzapiana con marciapiedi, limitatori di velocità e con una segnaletica stradale adeguata. Difatti v'è un grave pericolo per i pedoni che percorrono quel tratto di strada che, seppur illuminato, necessita di una generale messa in sicurezza, assicurabile solo con gli interventi predetti".

È quanto sostiene il Consigliere comunale Marcello Palladino (Noi Campani) che auspica altresì la riapertura della vicina pista ciclopedonale di via Valfortore, ripulita dalla vegetazione infestante dopo un proprio sollecito, sempre di proprietà della Provincia di Benevento. "Ne ho già parlato qualche tempo fa con il dott. Lombardi, neo Presidente della Provincia, aggiunge Palladino, che ha assicurato il proprio impegno e la massima attenzione onde giungere ad una soluzione utile per la comunità".