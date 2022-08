Accordo con centrodestra. Mastella "non so ma faremo la differenza" Il leader Noi Campani: la gente sceglierà tra la rappresentanza del territorio o l'inviato da Roma

“A Benevento faremo la differenza, da una parte o dall'altra. Volete che non prendiamo tra il 10 e il 15 per cento?” Clemente Mastella glissa sull'accordo con il centro destra ma ribadisce le potenzialità del suo Noi Campani.

“Stanno facendo una serie di strampalati sondaggi che danno vincente ora l'uno ora l'altro ma poi c'è l'incognita Mastella, perchè se non siamo sondati... mi pare che ovvio che nella peggiore delle ipotesi, se non dovessimo vincere facciamo la differenza da una parte all'altra. In questa caso me la gioco sul piano territoriale nell'uninominale, vediamo se la gente sceglie la rappresentanza territoriale o al contrario se vuole l'inviato da Roma che se ne fotterà del Sannio perchè costretto alle dipendenze della logica romana. Per quel che mi riguarda prosegue il mio impegno con i cittadini: resto dove sono, a fare il sindaco per i prossimi cinque anni”.