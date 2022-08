Izzo (Italia Viva): "Accordo con Calenda di buon senso. Sannio? Saremo in campo" Il coordinatore provinciale: "Pronti per affermare politica alternativa a populismo e sovranismo"

Sull’accordo di Matteo Renzi con Carlo Calenda e quindi con la nascita del Terzo Polo interviene il coordinatore provinciale di Benevento di Italia Viva Bepy Izzo: “E’ innanzitutto un’operazione di buon senso che va in porto grazie ad un gesto di generosità politica di Matteo Renzi - afferma Izzo -. Nell’attuale sistema elettorale un polo alternativo al centrodestra e al centrosinistra era già presente nel 2018 col Movimento 5 Stelle ma la politica dell’uno vale uno ha prodotto risultati negativi. Siamo convinti che, in queste elezioni, mettendo al centro dell’agenda politiche di impronta riformista ed i valori del merito e della moderazione, il Terzo Polo riuscirà a raggiungere un risultato molto più lusinghiero di quanto ipotizzato dai sondaggisti”. Conclude Bepy Izzo: “Il coordinamento provinciale di Benevento di Italia Viva metterà in campo tutto il proprio entusiasmo per l’affermazione di una politica alternativa al populismo e al sovranismo”.