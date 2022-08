Bilancio, convocato per il 7 settembre il consiglio provinciale Ecco gli argomenti previsti all'ordine del giorno

Il Presidente della Provincia di Benevento ha convocato il consiglio provinciale in seduta ordinaria, in prima convocazione per il giorno 7 settembre 2022, alle ore 11 ed in seconda convocazione per il giorno seguente, 8 settembre 22, sempre alle ore 11,00 presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori. A comunicarlo l'Ente provinciale. All'ordine del giorno dopo la lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti, l'assise sarà chiamata ad esprimersi sull'approvazione dello schema del Bilancio Consuntivo e suoi allegati di cui alla Delibera Presidenziale n. 128 del 27.05.2022 - anno 2021. Ed ancora, prevista l'approvazione dello schema del Documento Unico di Programmazione di cui alla Delibera Presidenziale 186 del 15.07.2022 e suoi allegati per il triennio 2022/2024; approvazione schema del Bilancio di Previsione di cui alla Delibera Presidenziale n. 186 del 15.07.2022 e suoi allegati per il triennio 2022/2024.