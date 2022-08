FOTO| Mastella presenta il simbolo: "Io ultimo erede della Prima Repubblica" "Sandra? Correrà nell'uninominale per la Camera nel collegio di Benevento"

"Io sono l'ultimo erede della prima Repubblica e dei valori della Democrazia Cristiana. Diversamente da Calenda o Renzi, che sono macroniani e sono altro rispetto alla Dc". Lo dice il sindaco di Benevento, Clemente Mastella , al Viminale per depositare il simbolo del suo partito.

Mastella ha anche ribadito "mia moglie Sandra Lonardo Mastella si presentera' all'uninominale per la Camera nel collegio di Benevento". La senatrice Lonardo dovrebbe anche essere candidata come capolista nei collegi in cui Noi di Centro sarà della partita.