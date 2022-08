Serluca: "Nessun allarme sulle finanze comunali" "Certificate difficoltà che enti in dissesto incontrano, ma riconosciuto percorso di risanamento"

Nessu allarme rosso sulle finanze comunali, ad affermarlo l'assessore Serluca: "La relazione tecnica conclude la “veloce” ispezione cominciata appena a febbraio, in cui si evidenziano in maniera chiara le difficoltà che gli enti in dissesto incontrano nella definizione della gestione di due contabilità e che, per tale gestione, si necessita di una costruttiva collaborazione tra Ente ed Osl che al Comune di Benevento talvolta non è emersa.

Le problematiche inerenti la gestione contabile Osl-Comune è stata acuita da una gestione disordinata delle partite vincolate del periodo antecedente il 2016, ma si è preso atto del percorso di risanamento finanziario avviato e dell’adozione dei correttivi alle anomalie riscontrate che è cominciato a partire dal 2019, quando è stato superato il lungo periodo di particolare difficoltà generato dalla mancanza del dirigente. È stato accentuato l’invito a porre maggiore attenzione e incisività sulla riscossione delle entrate tributarie e al potenziamento degli uffici a questo deputato. Saranno gli uffici a riscontrare la relazione.

Appena tal proposito l’ente nel piano assunzionale 2022 ha già previsto il potenziamento dell’ufficio. Alcun altro rilievo è stato mosso sulla gestione contabile e del personale contrariamente avvenuto nella precedente ispezione. Tra l’altro proprio in questi giorni il Ministero dell’interno ha comunicato all’ente di non essere più soggetto, a partire da quest’anno, all’approvazione ministeriale del piano assunzionale".