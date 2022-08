Dissesto, Fioretti (Pd): "Rendere pubbliche le conclusioni delle ispettrici" "E' interesse di tutti capire i motivi che hanno rallentato l'uscita dal dissesto"

“Sulla questione dissesto, dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa dall’assessore alle Finanze del Comune di Benevento emerge che si è concluso il lavoro dei dirigenti dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica della Ragioneria di Stato".

Così la capogruppo Pd a Palazzo Mosti, Floriana Fioretti che prosegue "E’ una buona notizia: le conclusioni delle ispettrici saranno certo utili a completare quell’operazione verità sullo stato dei conti di palazzo Mosti da noi sempre auspicata. A noi le voci di corridoio non interessano né innervosiscono. Ci preme, invece, avere copia della relazione affinché venga condivisa con i consiglieri comunali. In tal senso, ricordo che già a febbraio, subito dopo l’insediamento degli ispettori, protocollai una richiesta di accesso agli atti indirizzandola agli uffici competenti. L’auspicio è che l’istanza possa essere ora accolta dall’amministrazione comunale. La gestione del dissesto, infatti, è tema di vitale importanza per la Città. Perché tanti sono i creditori ancora in attesa di pagamento e perché il default ha determinato, come da legge, la fissazione al massimo di tutte le aliquote. E’ interesse dei beneventani tutti, e non di una o dell’altra parte politica, comprendere i motivi – e le eventuali responsabilità – che hanno rallentato in questi anni la procedura di uscita dal dissesto. Si chiama trasparenza. Una discussione pubblica e trasparente, d’altronde, stopperebbe sul nascere retroscena e indiscrezioni. Noi siamo pronti”.