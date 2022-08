De Caro: "Non mi candido: non ci sono le condizioni" Il deputato dem: "Avrei accettato se il contesto fosse stato meno sfavorevole"

“Ringrazio commosso, ma non sussistono le condizioni per un mio rinnovato impegno elettorale”. Così Umberto Del Basso De Caro annuncia con una lettera indirizzata ai segretari provinciali di Avellino e Benevento, l'intenzione di non ricandidarsi, a discapito dell'indicazione che era arrivata dalle federazioni dem irpine e sannite.

“Avrei accettato con piacere se il contesto fosse stato meno sfavorevole e se, come dicono gli esperti analisti, la candidatura fosse stata contendibile. Le questioni sono molto note, sono di portata generale e non è questo il momento di discuterne”.

Da Del Basso poi il ringraziamento a sindaci, amministratori pubblici, dirigenti di partito e cittadini “Che mi hanno, a torto o ragione, considerato per molti anni un punto di riferimento del territorio”.