Siglato accordo tra Mastella e la DC di Sandri In vista delle politiche cammino comune con la Democrazia Cristiana

Siglata l'intesa tra Clemente Mastella e la Democrazia Cristiana per le prossime politiche. Il comitato di coordinamento nazionale della Dc ha approvato l'intesa con la lista Noi Di Centro-Mastella-Europeisti.

"La Democrazia Cristiana italiana - sottolinea il segretario nazionale Angelo Sandri - scende in campo in vista delle prossime elezioni politiche nazionali insieme a Noi di Centro dell'On. Clemente Mastella e gli "Europeisti" guidata dal Sen. Antonio Fantetti per ridare slancio ad una politica di Centro vera e non 'annacquata' da scelte di comodo dal neanche tanto vago sapore elettorale. La Democrazia Cristiana ha da sempre rappresentato il vero centro politico italiano, a servizio del popolo e non di potentati vari che antepongono interessi diversi a quelli del nostro Paese e del popolo italiano. In questo senso, quindi, la Democrazia Cristiana intende spendersi accanto a "Noi di Centro" ed "Europeisti" per difendere i valori fondamentali di Libertà, di Democrazia e di Sovranità popolare su cui si basa la nostra Costituzione e la nostra Repubblica italiana. Battaglia non certo facile, ma per contrastare i 'comizi elettorali di ferragosto', così come voluti dall'attuale classe politica parlamentare è necessario scendere in trincea e rimboccarsi le maniche per ridare al popolo quella dignità che i potenti di turno vorrebbero inesorabilmente cancellare", conclude il segretario nazionale della Dc Sandri.