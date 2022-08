"Rischiamo di perdere il più autorevole rappresentante delle aree interne" Il segretario della federazione provinciale del Partito Democratico dopo l'annuncio di De Caro

“Rischiamo di perdere il più autorevole rappresentante delle aree interne”. E' categorico il segretario della federazione provinciale del Partito Democratico di Benevento, Giovanni Cacciano nel commentare il clamoroso annuncio del deputato uscente Umberto Del Basso De Caro che ieri ha annunciato il dietrofront dalla sfida elettorale con una lettera ai segretari provinciali di Avellino e Benevento in cui ha scritto “Avrei accettato con piacere se il contesto fosse stato meno sfavorevole e se, come dicono gli esperti analisti, la candidatura fosse stata contendibile” ha motivato l'esponente dem.

Uno strappo che fa discutere e che le federazioni di Benevento e Avellino commentano con delusione. “Le Federazioni di Avellino e Benevento avevano, in modo eccezionale, indicato unanimemente nella figura di Umberto Del Basso De caro il candidato ideale del collegio senatoriale Avellino-Benevento – prosegue Cacciano - e questa è una notizia che lascia l'amaro in bocca e la rabbia legata al fatto che probabilmente il più prestigioso rappresentante del partito democratico delle aree interne per autorevolezza, storia, capacità di aggregazione del consenso possa restare al palo della competizione elettorale”.

E poi analizza le dinamiche “Pare che lo schema di definizione delle candidature vedano la Campania ospitare una serie di prestigiose candidature extra campane, nulla contro questi profili ma il rischio è lasciare senza rappresentanza le aree interne”.

Infine l'auspicio “Mi auguro che possa rivedere questa sua decisione e che il mio partito e i dirigenti nazionali possano, con maggiore attenzione, rivalutare e riconsiderare la posizione del più prestigioso rappresentate delle aree interne”.