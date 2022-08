Senatrice Lonardo in visita al carcere: "Sovraffollamento problema serio" E sulle elezioni: "Noi di Centro darà fastidio a tutti"

Risolvere il problema del sovraffollamento che tanti danni crea, ai detenuti e a chi lavora in carcere. E' questo il motivo della visita alla casa circondariale di Capodimonte a Benevento della senatrice Sandra Lonardo in mattinata: “In questi giorni c'è un appello a fare in modo di sfoltire le carceri: il sovraffollamento crea diffcoltà enormi a detenuti, agenti e operatori. In caso di agitazione questi ultimi sono i primi che corrono rischi. Bisogna fare in modo che le carceri non solo siano adeguate ad accogliere il numero giusto di persone, ma anche di formare i detenuti: perché se impegnati e formati i detenuti possono essere reintegrati in società”. E poi assicura: “Non sono qui per propaganda, per campagna elettorale o per speculazione: ho frequentato spesso il carcere anche da presidente della Croce Rossa, abbiamo fatto tante iniziative qui, dando la possibilità alle famiglie con bambini di passare tempo coi genitori ad esempio. La mia presenza qui a Ferragosto si inquadra in questo contesto: dare un saluto ai detenuti e un ringraziamento agli operatori”.

Poi un commento sulle prossime politiche: “Daremo fastidio, posso assicurare questo. C'è una legge elettorale assurda che andava cambiata: è una roulette, perché i seggi possono scattare ovunque dove nessuno può essere eletto. De Caro? Spiace: è una figura che verrà a mancare".