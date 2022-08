Elezioni: per il Pd sannita c'è Antonella Pepe nell'uninominale Camera Per il Senato correrà Carlo Iannace. Nel listino anche Mortaruolo e Ianaro

La sorpresa, se così si può definire, è Antonella Pepe candidata nell'uninominale per la Camera. L'esito della direzione dem sulle candidature, per i collegi che interessano il Sannio vede dunque cassare l'indicazione di Angelo Moretti, che la federazione sannita aveva individuato come potenziale rappresentante per l'uninominale Camera, in virtù della presidente provinciale.

Antonella Pepe correrà anche nel collegio proporzionale, al quarto posto però: davanti c'è il casertano Stefano Graziano, poi l'uscente Angela Ianaro ex del Movimento Cinque Stelle e al terzo posto il consigliere regionale Mino Mortaruolo.

Per l'uninominale Senato c'è Carlo Iannace, medico sannita ed ex consigliere regionale, nel proporzionale trovano invece posto l'ex leader Cgil Susanna Camusso e poi Federico Conte, Eva Avossa e Giovanni Lombardi