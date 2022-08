Moretti: "Io non candidato? Pd nazionale non guarda a logiche territoriali" Il leader di Civico 22: "Ringrazio il Pd provinciale, il mio cammino prosegue con più forza"

Sul mancato raccoglimento, da parte della direzione nazionale dell'indicazione della federazione sannita che ne aveva chiesto la candidatura nell'uninominale Camera il leader di Civico 22, Angelo Moretti commenta: " Ringrazio sentitamente il Partito Democratico di Benevento e, in particolare, il suo Segretario provinciale, Giovanni Cacciano, per aver espresso con forza e con convinzione il mio nome per le prossime elezioni politiche, con il dichiarato intento di voler aprire un nuovo varco alla politica di centro sinistra del nostro territorio ed inziare un nuovo percorso.

Nella Direzione nazionale del Pd di questa notte sono valse, alla fine, altre logiche ed altre motivazioni che hanno portato a non dare seguito all’indicazione arrivata dal territorio.

Questa candidatura non era stata mai ricercata né da me né da Civico22, che ringrazio per avere espresso, fin da subito, la disponibilità a sostenerla come testimonianza di un cammino politico di questo territorio iniziato nel 2019 e come riconoscimento per il lavoro di aggregazione e di programmazione svolto in questi anni.

La scelta di altri candidati non cambia di una virgola il nostro programma di lavoro.

Siamo pronti a continuare la nostra parte di politica civica per la coesione sociale del territorio di questa provincia e per animare la partecipazione politica nelle città e nei piccoli comuni, nelle aree interne italiane e del Mezzogiorno in particolare.

Personalmente, nei prossimi mesi continuerò con ancora più forza le campagne nazionali per affermare che un nuovo welfare è possibile e per la difesa nonviolenta dell’Ucraina aggredita e violentata nel cuore dell’Europa".