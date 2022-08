Cacciano: "Candidati? Nostra posizione era nota, Roma ha deciso. Ora al lavoro" Il segretario Pd "Posizione unanime di Irpinia e Sannio si conosceva. Ora sosterremo chi è in campo"

Laconico il commento di Giovanni Cacciano, segretario provinciale del Pd, per le decisioni della direzione nazionale dem sulle prossime politiche: "Il PD nazionale ha deciso". Ma Cacciano ricorda poi che "Era Nota la posizione unanime delle federazioni di BN e Avellino". Riferimento chiaro alle indicazioni su Del Basso De Caro, che era sì stato proposto per l'uninominale senato (che ha rifiutati), ma anche con la riconferma in posizione utile elettiva nel proporzionale: dato che ha poi portato al no del deputato ed ex sottosegretario uscente, primo di una lunga schiera tra i dem, ma anche all'indicazione di Moretti per l'uninominale Camera.

Tuttavia Cacciano si dice pronto a una battaglia difficile: " il Segretario Provinciale e l’intera comunità democratica sannita sosterranno i candidati per conseguire il miglior risultato per il partito".