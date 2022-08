Covid, Cnr: "Meno casi, ma Benevento ancora tra province con incidenza più alta" Con 330 casi ogni centomila abitanti il Sannio ancora tra le 20 province con più casi

La percentuale dei casi positivi ai test molecolari e' in una fase di stasi in dieci regioni e l'incidenza dei positivi totali in cinque gruppi di provincia confinanti fra loro. Lo rileva l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Per quanto riguarda i ricoveri, l'esperto indica che negli ultimi sette giorni si rileva una frenata della discesa della curva dell'occupazione dei reparti di terapia intensiva e negli ultimi undici di quella dei reparti ordinari. "A Benevento , Napoli, Matera, Potenza, Foggia, Barletta Adria Trani, Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia; il quinto gruppo da Trapani, Agrigento, Enna, Catania e Caltanissetta. Di seguito i valori dell'incidenza dei casi positivi ai test molecolari rilevati in alcune province negli ultimi sette giorni (numero di casi per 100.000 abitanti): Catanzaro e Belluno (470), Vibo Valentia (460), Ascoli Piceno (440), Macerata (400), Fermo (390), Avellino (380), Trento (360), Cosenza (350), Ancona (340), Benevento (330), Isernia e Trapani (300), Frosinone (290), Agrigento e Livorno ( 270), Potenza, Enna, Grosseto e Caltanissetta (250), Matera (240), Catania (220), Foggia (200), Napoli, Siena e Barletta-Andria-Trani (170).