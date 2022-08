De Caro: "Voterò e sosterrò il Pd, al netto delle riserve su Letta" Il deputato uscente: "Falso che sarei pronto a sostenere il centro destra"

Umberto Del Basso De Caro spiega che voterà e sosterrà il Pd, diversamente da alcune indescrezioni, al netto delle divergenze emerse in ordine alle candidature: «Mi informano che il quotidiano ‘Il Giornale,’ a pag. 4 di oggi 18 Agosto 2022, nel succitato articolo a firma di Pasquale Napolitanto, afferma, sia pure in forma dubitativa, che sarei pronto a sostenere il Centro Destra. Nulla di più falso. Con tutte le riserve che posso muovere al Segretario Politico del mio partito, sia in ordine alla Coalizione che in riferimento alle Candidature, resto nel Partito Democratico che sosterrò nelle imminenti elezioni politiche del 25 settembre».