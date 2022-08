Boccia: "Amendola? Uno dei massimi protagonisti del Pnrr" "Valore aggiunto del partito: la sua accettazione di candidatura è un esempio"

"Enzo Amendola e' stato uno dei massimi protagonisti del negoziato che nel 2020 porto' il governo italiano ad ottenere le risorse del Pnrr. La sua esperienza e il suo lavoro sono un grande valore aggiunto per il Partito democratico. La sua accettazione della candidatura in Campania e' il piu' bell'esempio di cosa vuol dire far parte di una comunita'. Ora uniti e al lavoro per le strade della Campania". Cosi' Francesco Boccia, commissario del Pd della Campania, oggi a Napoli per l'accettazione delle candidature.