Abbatiello aderisce a Forza Italia sannio L'ingresso nel partito del consigliere comunale di Durazzano

Luigi Abbatiello, consigliere comunale di Durazzano ha aderito a Forza Italia. A darne notizia il commissario provinciale di Fi, Francesco Maria Rubano.

“Ho deciso – ha commentato Abbatiello -, convintamente, di iscrivermi al Movimento politico di Forza Italia. Sono certo che rappresenta la vera forza moderata Sannita capace di offrire delle risposte alle esigenze del territorio. Ringrazio il commissario provinciale Francesco Maria Rubano per avermi coinvolto in questo lungimirante progetto politico. Forza Italia – rimarca - è diventato un riferimento importante sul piano provinciale per tantissime persone stanche della vecchia politica e desiderose di un cambiamento vero. C’è tanto entusiasmo. La prova sta nelle adesioni che si registrano di continuo”.