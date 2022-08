Elezioni. Pd, Pepe e Mortaruolo incontrano Picierno, Graziano e De Luca "Loro candidature devono rappresentare un nuovo inizio per tutto il territorio sannita"

Si è svolta questa mattina una riunione con i candidati capilista del Pd alla Camera, Stefano Graziano e Piero De Luca, con la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno e i candidati del Pd del Sannio, Antonella Pepe e Mino Mortaruolo. Al centro dell'incontro il rilancio dell'iniziativa politica del Partito Democratico della Campania e il coinvolgimento pieno e rinnovato del Sannio nelle vicende politiche e amministrative nazionali e regionali. "La rottura generazionale e politica prodotta dalle candidature di Pepe e Mortaruolo possono - hanno spiegato - e devono rappresentare un nuovo inizio per tutto il territorio sannita, per la sua ritrovata centralità e per il rilancio del Partito Democratico ad ogni livello. Il sostegno a questo percorso di rinnovamento è condiviso dal gruppo dirigente nazionale che continuerà a sostenerlo con forza e determinazione per il futuro". Nei prossimi giorni, dopo la presentazione delle candidature, sarà ufficialmente stabilito il calendario di appuntamenti e incontri pubblici a Benevento di sostegno ai candidati impegnati nella difficile sfida di fermare le destre e rinnovare il Paese.