Pd Sannio: E' il momento di accantonare i dissapori, al lavoro contro le Destre Per sabato 27 agosto convocata l’assemblea plenaria dei segretari di Circolo

Si è riunita nella serata di ieri la segreteria provinciale del Partito Democratico. Al centro dell'incontro ovviamente le prossime elezioni politiche del 25 settembre e l’avvio della campagna elettorale.

Preliminarmente, la Segreteria, spiega segretario provinciale Pd, Giovanni Cacciano "ha preso atto delle decisioni del Partito Nazionale che ha purtroppo inteso superare le chiare ed unanimi istanze del territorio Sannita. Un territorio che, insieme a quello irpino, occupa la quasi totalità delle aree interne della Campania.

Rileviamo, con dispiacere, come sul tema della rappresentanza politica, le nostre aree interne abbiano avuto, da parte del Segretario e della Segreteria Nazionale, una diversa e minore considerazione rispetto alle altre 3 province della regione. È però chiaro - rimarcano Cacciano e i membri della Segreteria - che, nell’ora della più importante competizione elettorale degli ultimi decenni, questi argomenti siano da lasciare alle nostre spalle. Rimbocchiamoci le maniche e attiviamoci tutti per sconfiggere le peggiori destre d’Europa e le crepuscolari espressioni del locale trasformismo. Casa per casa, Cittadino per Cittadino, come solo la grande Comunità dei Democratici sa fare.

Possiamo contare su una squadra di candidati autorevoli che, a partire dai collegi uninominali, espressione archetipica dei territori e del connesso potenziale politico, possono condurre il nostro partito e la Coalizione di Centro Sinistra ai migliori risultati sperati.

È essenziale che ogni militante si senta, da oggi, candidato in prima persona e “ventre a terra” si attivi per recuperare al voto la vasta area di Cittadini delusi ed allontanatisi dalla politica.

Questa che ci accingiamo a vivere è un battaglia che si vince con la passione dei militanti e la forza delle idee. Siamo, pertanto, molto fiduciosi che, con queste premesse, unitamente al valore dei nostri Candidati, saremo in grado di giocarcela al meglio.

La Segreteria Provinciale ha quindi deciso di convocare, per sabato 27 agosto, l’Assemblea Plenaria dei Segretari di Circolo, allargata a tutti gli organismi dirigenti e ai vari riferimenti territoriali, per presentare i nostri Candidati e il Programma elettorale.

Infine, per facilitare uno sviluppo snello e dinamico della (purtroppo) breve competizione elettorale, la Segreteria ha individuato nelle persone di Pio Canu e Stefano Orlacchio i Coordinatori organizzativi della Campagna elettorale laddove Alessia Sarno sarà la Responsabile comunicazione e social media. Gli stessi - conclude Cacciano - si interfacceranno con i nostri Candidati per coordinare e programmare l’agenda dei lavori".