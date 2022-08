Noi di centro: Pd minestrone di paracadutati Il segretario provinciale del movimento di Mastella: comiche le loro lezioni di coerenza

"Trasformismo? Nell'ultima legislatura il Pd si è alleato con Lega, 5 Stelle e Forza Italia. Ha imbarcato per queste elezioni poi Sinistra Italiana, ossia i più tenaci oppositori di Draghi e della Nato. Le loro lezioni di coerenza sono comiche. Piuttosto vedo con stupore che il Pd di Benevento liquida come semplici dissapori l'azzeramento dell'intera proposta politica da loro formulata, asfaltata a Ferragosto da Letta e soppiantata con un minestrone di paracadutati che ora il Pd sannita finge di digerire e di farsi piacere". Così in una nota il segretario provinciale di Noi di Centro Carmine Agostinelli.