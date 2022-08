Cataudo vice commissario provinciale di Forza Italia Rubano: "Rafforzare l'azione politica in vista delle prossime politiche"

Claudio Cataudo, già Sindaco di Ceppaloni e Consigliere Provinciale di Benevento, è il nuovo Vice Commissario Provinciale di Forza Italia Benevento.

“Al fine di rafforzare l’azione politica del nostro Movimento in occasione delle imminenti elezioni politiche, d’intesa con il Vice Commissario Vicario Lello Di Somma, nomino Claudio Cataudo Vice Commissario Provinciale di Forza Italia. La capillare conoscenza dell’intero territorio provinciale dell’amico Claudio consentirà di generare un coinvolgimento forte di tante persone in ogni singola realtà locale, contribuendo a rafforzare la vittoria certa che registrerà Forza Italia e l’intero Centro Destra.” - Così in una nota, il Commissario Provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.