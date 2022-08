Elezioni. Centrodestra : Matera (Fdi) secondo nel collegio plurinominale Senato Buona chance per il sindaco di Bucciano: ha davanti la Petrenga, candidata anche nell'uninominale

C'è anche Matera, tra i sanniti candidati del centrodestra: Fratelli d'Italia ha presentato le liste dei candidati nei collegi plurinominali della Campania. L'ex presidente del Senato Marcello Pera è capolista al Senato nel collegio corrispondente al territorio della provincia di Napoli. Marta Schifone, figlia dello storico esponente della destra napoletana Luciano Schifone, è capolista in tre collegi: Campania 1-01 e 1-02, corrispondente alla città di Napoli e la sua provincia, e Campania 2-01 (provincia di Caserta e Benevento) . Candidati anche il consigliere regionale campano Michele Schiano di Visconti e il senatore uscente Edmondo Cirielli. Queste le liste complete alla Camera: Campania 1-01 Marta Schifone, Michele Schiano di Visconti, Imma Vietri, Giovanni Russo; Campania 1-02 Marta Schifone, Luca Scancariello, Imma Vietri, Giovanni Russo; Campania 2-01 Marta Schifone, Marco Cerreto, Eleonora Pace, Vincenzo Pagano; Campania 2-02 Edmondo Cirielli, Eleonora Pace, Nunzio Carpentieri, Luisa Maiuri. Al Senato, collegio Campania 01 Marcello Pera, GiovannaPetrenga , Sergio Rastrelli, Gabriella Peluso; Campania 02 Giovanna Petrenga , Domenico Matera, Elena Scarlato, Giuseppe Fabbricatore.



Una grande chance per il sindaco di Bucciano Matera al secondo posto nel plurinominale Senato con la Petrenga candidata anche nell'uninominale in un collegio senatoriale considerato "Buono" per il centrodestra dall'Istituto Cattaneo.