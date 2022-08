Liste e candidati: chi c'è (e chi non c'è) per il Sannio La difficilissima partita dell'uninominale Camera, i pochi candidati al proporzionale

Presentate le liste per le prossime elezioni politiche, e nel Sannio si guarda chi c'è, ma anche chi non c'è.



UNINOMINALE CAMERA Una vera e propria battaglia per l'uninominale che raggruppa i 78 comuni sanniti tout cour e 28 della provincia di Caserta: 280 mila elettori, e vincerà chi ha un voto in più tra Sandra Lonardo, candidata ovviamente in quota Noi di Centro, Antonella Pepe che scende in campo per il Partito Democratico, Francesco Rubano per il centrodestra in quota Forza Italia, Antonio Del Mese per Azione – Italia Viva e Sabrina Ricciardi per il Movimento Cinque Stelle.

Non sarà della partita sull'uninominale l'uscente Pasquale Maglione, che per contro sarà capolista nel proporzionale con Impegno Civico.



PROPORZIONALE CAMERA Una partita, quella del proporzionale per la Camera ben più ricca e non troppo favorevole al Sannio: Forza Italia schiererà infatti i big Antonio Tajani e Marta Fascina in posizione utile, Fratelli d'Italia Marta Schifone e Marco Cerreto, la Lega punta sul consigliere regionale Zinzi come capolista, Noi Moderati su Fabio Berardini. Nessun sannita schierato dunque.

Per quanto attiene invece al centrosinistra ben tre i sanniti in campo per il Pd: l'uscente ed ex grillina Angela Ianaro, il consigliere regionale Mortaruolo ed Antonella Pepe, ma dietro il capolista Stefano Graziano. C'è Pasquale Maglione poi per Impegno Civico, ma seppur capolista dovrà superare lo sbarramento del tre per cento, tutt'altro che semplice.

I mastelliani di Noi di Centro per il proporzionale Camera schierano capogruppo Fantetti, poi Marilia Alfano, l'ex presidente della Provincia Antonio Di Maria e Maddalena Di Muccio.

Nessun sannita poi candidato nel Movimento Cinque Stelle al proporzionale.



UNINOMINALE SENATO Per quanto attiene l'Uninominale Senato il Sannio esprime Carlo Iannace in quota Pd, Armando Rocco per Noi Di Centro.

PROPORZIONALE SENATO Mentre per il Proporzionale ha un'ottima chance Domenico Matera, sindaco di Bucciano, candidato al secondo posto in quota Fratelli d'Italia, ma davanti c'è la senatrice uscente Petrenga che è candidata in diversi uninominali.

Nel centrodestra in posizione non utile in quota Lega c'è Alberto Mignone, al terzo posto.

Schiera il consigliere regionale Luigi Abbate come capolista invece Mastella, e dietro l'assessore Carmen Coppola e il sindaco di Solopaca Pompilio Forgione, oltre a Maria Cirocco.

Secondo posto invece per Bepy Izzo, in quota Italia Viva.

Anche al proporzionale Senato nessun candidato sannita per il Movimento Cinque Stelle.



Hanno rinunciato poi, come noto, alla candidatura Umberto Del Basso De Caro, indicato dalle federazioni sannita e irpina del Pd per l'uninominale Senato e la senatrice uscente del Movimento Cinque Stelle, Danila De Lucia.