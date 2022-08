Mastella: "Liste? Spero che tutti i big paracadutati in Campania perdano" Il sindaco di Benevento: "Il Terzo Polo non esiste, è solo una sommatoria di sigle"

"La composizione delle liste? "Non è stato un passaggio semplice, con una legge elettorale fastidiosa e immorale, che garantisce i leader. In Campania sono arrivati ??a candidarsi tutti i leader del centro-nord. Spero che ci sia una disfatta di tutti quelli che vengono a candidarsi qua, se ne strafottono e poi se ne va via". Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

E riispetto alla mancata alleanza con Renzi e Calenda, "in quel contenitore prevale la vanita' su tutto - commenta -. Il Terzo polo non esiste, e' una mera sommatoria di sigle". Inoltre "chi ha fatto le liste del Pd in ??Campania ha stabilito di non siglare l'accordo con me. Dopodiche' hanno candidato un mio consigliere comunale a Caserta,Mastella "Enrico Letta si e' suicidato. L'unica possibilita' era quella del grande Ulivo, mettendo assieme sensibilita' diverse. Ma e' finito con Nicola Fratoianni". Tra le proposte di Noi di centro ci sono "un nuovo indulto che riguarda la drammaticita' delle carceri, la chiusura della scuola di sabato per diminuire l'utilizzo dei termosifoni e delle utenze elettriche, 600 euro per le casalinghe e per i casalinghi" e "un grande piano casa, come quello che fece Amintore Fanfani"