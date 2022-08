Sanità, Fdl denuncia: carenza anestesisti e attese aumentate "Assistenza negata, occorre un'organizzazione capillare nel Sannio"

"La campagna elettorale ha preso il via con dichiarazioni di intenti e promesse utili a destare attenzione da parte degli elettori. Durante tutto il periodo della pandemia FdI ha più volte sollecitato le istituzioni ad un’azione determinante affinché l’assistenza sanitaria regionale fosse al primo posto di un profondo piano di riorganizzazione. Oggi le dichiarazioni di autorevoli rappresentanti delle istituzioni indicano prioritaria l’attenzione alla sanità regionale: il governatore De Luca promette una profonda revisione e rimodulazione degli accessi al pronto soccorso degli ospedali privilegiando “i cosiddetti codici rossi” data la enorme carenza negli organici".

Così Sergio Ferrara, responsabile provinciale sanità di Fratelli d'Italia Sannio.

"A livello locale - prosegue - si denuncia la cronica carenza degli anestesisti con il pericolo di interruzioni dell’attività delle rianimazioni dimenticando che tale personale sanitario è stato per moltissimi anni insufficiente sia per l’esiguo numero di posti riservati alle scuole di specializzazione, sia per la compressione degli organici a causa di una perversa ragionieristica logica di risparmio; le liste di attesa sono aumentate a dismisura negando di fatto una assistenza sanitaria di prossimità e tempestiva.

Sarebbe lungo l’elenco del fallimento registrato puntualmente da FdI che ha potuto soltanto promuovere iniziative (raccolta firme nel novembre 2021, interventi sui media di denuncia dell’approssimazione nell’erogazione dell’assistenza sanitaria ecc..); nessuno ci ha ascoltato e ora, tutti a gareggiare per promettere una incisiva azione sulla sanità regionale. L’apertura della campagna elettorale di FdI da parte del candidato Domenico Matera ha confermato l’interesse e l’impegno di FdI per la sanità dei cittadini continuando un percorso intrapreso da molto tempo in particolare rispetto alle problematiche dell’ospedale di S. Agata dei Goti.

In linea con il programma del centrodestra nazionale Matera ha evidenziato l’impegno di FdI per una sanità di prossimità e una capillare organizzazione sanitaria territoriale e le Sue dichiarazioni sono in linea con quanto sovente evidenziato. Registriamo che altri candidati rivolgono attenzione alle problematiche sanitarie nella speranza che, dopo il 25 settembre, l’isolamento di FdI abbia termine".