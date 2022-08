Azione - Italia Viva presentano i candidati: campagna elettorale sui temi Del Mese: Aree interne, caro energia e rincari al centro del nostro programma

“La candidatura del sannita Antonio Del Mese ci gratifica e testimonia che abbiamo e stiamo lavorando bene”. Così Vincenzo Regardi, presidente cittadino di Azione, il partito di Calenda che corre alle prossime elezioni con Italia Viva. Questa sera a Benevento la presentazione dei candidati Antonio Del Mese per il Collegio uninominale Campania 2-U03 e di Francesca Mite candidata al Senato al collegio uninominale Irpinia - Sannio con Azione - Italia Viva. “Il partito a Benevento sta crescendo – ha rimarcato Regardi – e questa candidatura ne è la testimonianza”.

“Il nostro è un partito che sta crescendo. Tante persone si stanno avvicinando a questo terzo polo. Un partito moderato che sta crescendo e accogliendo tante persone sia del Centrodestra che del Pd” ha invece spiegato il segretario provinciale di Azione, Vincenzo Sguera in apertura dei lavori che hanno visto gli interventi della candidata al Senato, Mite: “Sarò portavoce delle istanze dei territori interni Sannio e Irpinia per portare nelle sedi opportune richieste e attenzioni su particolari questioni”, e di Antonio Del Mese che ha messo l'accento sul programma: “Azione darà priorità alle aree interne come ho già dato dimostrazione lo scorso anno durante la mia esperienza di candidato a sindaco di Benevento. Programma nazionale che accende i riflettori e pone attenzione al Mezzogiorno e ai fondi del Pnrr”.

Caro energia e rincari al centro di questa campagna elettorale estiva: “Sul tema dell'energia i cittadini sanno che Azione è favorevole al nucleare. Energia stabile che ci consente di arrivare all'impatto zero per il 2050, siamo per la semplificazione delle procedure e vogliamo prevedere il gas come servizio pubblico con prezzi controllati e garantiti con l'intervento dello Stato. Noi preferiamo una campagna elettorale sui temi e trovare soluzioni ai problemi”.