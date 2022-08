Lapidarium Arco di Traiano, De Pierro: no critiche preventive "Il monumento simbolo di Benevento sarà valorizzato"

"Dobbiamo respingere il tentativo dell'opposizione di bersagliare con un esercizio di critica preventiva uno dei progetti-simbolo dei fondi Pics, quello sull'Arco di Traiano. Nessuno distorcerà il simbolo della città di Benevento: è il contrario, sarà valorizzato e incrementerà la fruibilità turistica dell'area", così in una nota di replica al consigliere Perifano il vicesindaco e delegato si Pics Francesco De Pierro. "È perfino inutile rammentare a tutti che il piano di intervento è stato approvato dal Mibact: l'interlocuzione con la Soprintendenza è stata lunga e complessa e l'ok finale il frutto di un lavoro meticoloso. Il Lapidarium sarà un delicato complemento della fruizione visiva dell'Arco, per il resto l'arricchimento anche con strumenti interattivi del bene artistico, la produzione di un itinerario attorno al bene iconico e la visita di un monumento come esperienza a tutto tondo sono i fondamenti delle politiche turistiche contemporanee: e in questa direzione vogliamo andare. Lo spiegheremo alla città senza necessità di sollecitazione con iniziative e giornate studio che abbiamo già in cantiere. In Consiglio siamo sempre disponibili al confronto e al dibattito con gli strumenti che la minoranza conosce", conclude il vicesindaco De Pierro.