Elezioni, Fontanella in corsa con Europa Verde Nel collegio plurinominale Campania 2 Benevento - Caserta

In corsa alle prossime elezioni politiche per la circoscrizione Benevento – Caserta anche Giuseppina Fontanella, sannita, candidata nel plurinominale Benevento - Caserta di Campania 2 con Europa Verde che costituisce, insieme a Sinistra Italiana le reti civiche Alleanza Verdi e Sinistra. Fontanella era stata candidata alle scorse elezioni amministrative per la città di Benevento.