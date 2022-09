Noi Di Centro, Mastella: Benevento sulla linea della conferenza episcopale L'intervento del Segretario nazionale del partito e sindaco dopo l'incontro tra oltre trenta vescovi

“L’attenzione dei Vescovi per le aree più fragili del Paese, confermata durante il secondo vertice di Benevento, al quale è intervenuto il cardinale presidente della CEI, Matteo Zuppi, deve concretizzarsi in una precisa strategia e in un sostegno importante nel difficile percorso che la politica affronta per dare risposte in materia di riequilibrio territoriale".

Così il sindaco di Benevento e segretario nazionale di Noi Di Centro, Clemente Mastella interviene dopo la due giorni di riflessione e confronto che si è svolta a Benevento tra oltre trenta vescovi d'Italia. "Considero l’impegno pastorale e sociale dell’episcopato un riferimento irrinunciabile in questo tempo sospeso che rivendica un soprassalto di responsabilità da parte dei diversi livelli istituzionali. Ringrazio monsignor Accrocca - ha rimarcato Mastella - per lo spirito con il quale promuove questa iniziativa coinvolgendo confratelli provenienti da numerose diocesi italiane che rappresentano una comune attesa e un comune sentire. Spero che questa prova di coesione possa suggerire e stimolare nuove e più profonde riflessioni alla politica chiamata a fronteggiare crisi epocali. Spero che l’impegno del cardinale Zuppi di tramutare l’esperienza nata a Benevento in un laboratorio nazionale, possa incrociare una più marcata e consapevole strategia politica a favore delle popolazioni più svantaggiate. Sono pronto a favorire in ogni sede un dialogo operativo e un confronto serio e rispettoso della comune ansia di riscatto delle nostre comunità”.