La Lega - Salvini premier crede nel turismo: volano di sviluppo per il Sud Mignone: "Convenzione tra Ministero, Cassa depositi e prestiti e Abi fondamentale per territorio"

“Grazie al lavoro del Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia è stata firmata il 30 agosto 2022 una convenzione tra il Ministero del Turismo, Cassa Depositi e Prestiti e l’ABI per il sostegno alle imprese del comparto turistico, di fronte all’impennata dei prezzi dell’energia, atti a favorire interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale mediante finanziamenti in conto capitale e agevolati con una dotazione finanziaria complessiva di 1,4 miliardi di euro”. Ad accendere i riflettori sull'importante novità è il sannita Alberto Mignone (a sinistra nella foto), candidato al Senato della Repubblica Collegio plurinominale n.2 della Regione Campania.

L'esponente sannita della Lega spiega come “Il turismo rappresenta il 13% del PIL Nazionale e dopo gli anni di crisi causata dalla pandemia è in forte ripresa eguagliando e sicuramente, entro l'anno, i livelli pre-Covid 19. Riqualificare e valorizzare le imprese turistiche finanziando i predetti programmi di investimento renderà l'intero settore più attrattivo e competitivo sia all'Italia che all’Estero”.

Si tratta di incentivi “sotto forma di contributi in conto capitale, concessi alle imprese beneficiarie dal Ministero del Turismo utilizzando 10 milioni di euro di risorse del PNRR a cui si aggiungono i finanziamenti agevolati concessi da CDP a valere sui fondi FRI per un importo complessivo fino a 600 milioni di euro in affiancamento a prestiti di pari importo e durata fino a 15 anni erogati dal settore bancario a tassi di mercato”. Potranno accedere ai predetti incentivi le imprese alberghiere, le strutture ricettive all’aria aperta e che svolgono attività agrituristica, alle imprese del comparto ricreativo fieristico e congressuale, compreso gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici.

“L’iniziativa – rimarca l'esponente sannita della Lega - è di particolare importanza per una realtà a vocazione turistica storico-culturale ed enogastronomica come la nostra. Niente fumo e tanto arrosto: la Lega è forza di popolo e di governo che realizza sempre quello che promette” chiosa Alberto Mignone, la cui candidatura è stata presentata a Benevento alla presenza del Coordinatore Regionale, Valentino Grant; del Coordinatore Provinciale, Luigi Bocchino e degli altri candidati Gianluca Cantalamessa, Elena Iaverone e Gianpiero Zinzi.

Occasione per fare il punto sul lavoro svolto in questi mesi dal partito di Matteo Salvini nel Sannio. “Abbiamo ascoltato le esigenze dei territori, premiando i parlamentari uscenti, ma anche le proposte che sono giunte dai coordinamenti provinciali” aveva infatti commentato il coordinatore regionale Grant.

Sicurezza e sviluppo delle aree interne al centro del programma stilato dalla Lega rappresentata da Grant che a margine della presentazione dei candidati aveva anche messo l'accento sulle autonomie contestate al Sud: “Ci sono tante leggende. Le autonomie servono invece per dare maggiori garanzie ai cittadini: chi opera bene viene riconformato. Rendere autonome le province con un'amministrazione e un corpo politico efficiente che guardi l'interesse della comunità”.